Emigration Clandestine: Le drame continue...

Dans une nouvelle des plus déchirantes, Mbour pleure la perte de plusieurs de ses propres résidents, victimes d’une tragédie maritime au large des côtes d’El Hierro, en Espagne.

Les membres de la communauté mbouroise sont en deuil alors qu’ils pleurent la perte de leurs proches et compatriotes. Le quartier Tefess de Mbour, qui a vu partir tant d’espoirs en quête d’un avenir meilleur, est maintenant frappé par la douleur et le chagrin.

Selon Mbour Justice, la majorité des victimes étaient des habitants du quartier Tefess de Mbour, illustrant le lourd tribut que les communautés côtières paient souvent dans la quête de nouvelles opportunités et d’une vie meilleure.

D’après la même source, la pirogue partie de Mbour il y’a plus d’une semaine, a chaviré aux larges d’El Hierro (Espagne).