Sédhiou, le procès en diffamation opposant Dr Ibou Dramé Sylla à Jean Pierre Senghor s’ouvre au tribunal de Sédhiou le 02 mai 2024. Premier coordinateur du projet PRODAC, Jean Pierre Senghor un Sénégalais vivant au canada est l’initiateur dudit projet après son retour au bercail.

Tout est parti d’une publication sur Facebook de l’homme de lettres, l’écrivain et philosophe Dr Ibou Dramé Sylla en date du 26 mars 2024 à 48h du triomphe électoral de la coalition Diomaye Président. L’homme politique a partagé sur sa page Facebook un article où il citait les personnalités politique de sa région qui occupent des fonctions politiques qu’elles soient électives ou nominatives. Dans ce lot, y figure Jean Pierre Senghor initiateur du PRODAC qui s’est senti visé dans le but de le nuire.

« Je pense très sincèrement que Jean Pierre Senghor aura l’élégance et la dignité de se départir de toute fonction politique et attendre que le dossier des 29 milliards du PRODAC soit tiré au clair ».

Face à la presse, les partisans du Jeune cadre de la région de Sédhiou ont manifesté ce matin leur soutien et solidarité à leur camarade Ibou Dramé Sylla convoqué au tribunal de Sédhiou le 02 Mai 2024 à 08h.

‘’Nous sommes réunis ici pour exprimer notre soutien indéfectible à notre frère Docteur Ibou Dramé SYLLA dans le cadre du procès en « diffamation » entre le Docteur Ibou Dramé SYLLA et M. Jean Pierre Senghor.’’

Selon ces jeunes, ce procès, qui s’ouvre dans deux jours restera sans doute gravé dans les annales de la vie politique Sédhioise.

Docteur Ibou Dramé SYLLA est un jeune homme respectueux, sérieux et dévoué à sa communauté. Il possède toutes les qualités humaines requises. Il n’a jamais attendu l’aide des autorités politiques Sédhioises pour prendre son destin en main. Malgré plusieurs tentatives d’enrôlement ou de débauchage, il est toujours resté digne et droit dans ses bottes. Il est né ici, il a fait son enfance et sa scolarité ici. Et jamais il ne baissera la tête au milieu des siens ont-ils dans leur déclaration de presse

Pour eux, étant des jeunes du terroir, il est de leur devoir de soutenir leur camarade dans ce procès qu’ils qualifient comme étant une ‘’bataille juridique aux relents purement politiques’’.

Il est important de rappeler que de nombreuses personnes se sont prononcées sur cette affaire à travers télé, radio et presse écrite sans jamais être inquiétées évoquent-ils.

En soutien à leur camarade et frère, les jeunes de Sédhiou s’interrogent sur la nature du procès. Pour eux comment ‘’une simple publication sur Facebook invitant M. Senghor à se mettre à l’écart de la scène politique le temps que le dossier du PRODAC soit tiré au clair lui vaut une citation à comparaître ? Depuis quand une invitation est devenue une « diffamation » ?

Nous invitons donc la population Sédhioise à se mobiliser le jour du procès à savoir le 02 Mai 2024 à 08h 30 pour soutenir notre bien-aimé frère Docteur Ibou Dramé SYLLA.