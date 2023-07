Urgent: Un grave incendie consume actuellement le marché Zinc de Pikine

Le plus grand marché de condiments et des légumes de la banlieue dakaroise est sous les flammes. A en croire des sources locales, “le marché Zing est en train de brûler depuis quelques heures maintenant. Et les Sapeurs pompiers tardent à le circonscrire.

Démarré dans la nuit dernière et au petit matin, l’incendie continue de mobiliser les riverains, la police et les Sapeurs pompiers qui se battent pour venir à bout des flammes. Selon des témoignages de riverains contactés sur place, ce serait tout le marché qui se serait embrasé.

Et ce qui est le plus inacceptable pour ces populations, “c’est le fait qu’à chaque fois que la mairie en collaboration avec des privés ont essayé de reconstruire le marché les commerçants se sont toujours opposés aux projets.” Et cette situation a fini par irriter les riverains. Pour le moment, ni la police ni les Sapeurs pompiers n’ont donné le moindre bilan. “Ce sera à la fin des opération de sauvetage qu’on pourra donner le bilan“, a fait savoir une source locale.