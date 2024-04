Gambie : Les avions présidentiels seront stationnés à Léopold Sédar Senghor

Le CEO du Secrétariat de l’Organisation de la Coopération Islamique (OIC) Yankuba Dibba en Gambie a lundi révélé que la plupart des avions présidentiels seront stationnés à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar.

“Tous nos illustres invités débarqueront à l’aéroport international de Yundum. Ensuite les pilotes vont se diriger vers Dakar oú ils stationeront jusqu’à la fin du sommet” a – t – il indiqué durant une conférence de presse tenue lundi dans les locaux du ministère de l’information à Kanifing.

Prévu pour les 4 et 5 Mai 2024, le compte à rebours pour le Sommet de l’OCI est enclenché. Participants en provenance des 57 États membres sont attendus. Plus de 300 Saoudiens ont déjà foulé le sol gambien et parmi eux le Sécrétaire Général de l’OCI.

Pour le Ministre de l’Équipement et des Travaux Publiques Ebrima Sillah tout est fin prêt pour la tenue du sommet tant attendu.

Selon lui, les deux phases de l’autoroute de l’OCI ont été complété avec un autopont en fonctionnement.

Il va plus pour dire que la troisiéme phase consiste à poser une deuxiéme couche d’asphalte sur le tronçon restant.

“Cela se fera aprés le sommet.,” a – t – il indiqué.

Par Abdoulie John