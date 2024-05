C’est une très mauvaise nouvelle qui vient de s’abattre sur le monde de la lutte et des affaires. Kéwoulo a appris que le Don King de la lutte sénégalaise et homme d’affaire avisé, Gaston Mbangue, est décédé ce soir.

Figure emblématique du monde des Sports, Gaston Mbengue qui a longtemps été un avisé homme d’affaires est aussi connu des Sénégalais comme l’un des plus fervents défenseurs du régime de Macky Sall. Frère cadet de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, la patronnes des socialistes sénégalais, Gaston Mbengue, a longuement fréquenté tous les milieux politiques de Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Macky Sall. Omniprésent sur la scène médiatique, dans les années 2020, Gaston Mbengue s’est peu à peu retiré depuis plus de 3 ans maintenant, à cause notamment d’un mal presque incurable.

La dernière fois qu’il était venu à la rédaction de Kéwoulo, Gaston Mbengue s’était présenté comme un rassembleur des politiques sénégalais, conscient de la responsabilité qui est la sienne devant l’hoistoire. Tout dernièrement, il avait encore espoir qu’il se releverait un jour, lorsque, interpellé par la rédaction de Kéwoulo, il avait savoir qu’il se remettait petit à petit de sa maladie. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. La rédaction de Kéwoulo présente ses sincères condoléances à sa famille.