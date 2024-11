Kolda: La réaction très responsable de Ousmane Sonko sur le cas Mame Boye Diao et Doura Baldé

Leader et tête de liste de la coalition Pastef, Ousmane Sonko s’est prononcé sur le mécontentement affiché et la polémique entretenue par certains militants de son parti à Kolda après les annonces faites tour à tour par Mame Boye Diao et Abdourahmane Baldé tous deux, anciens membres, collaborateurs et responsables qui ont eu à occuper de hautes fonctions dans le gouvernement de l’ex présidents de la république, Macky Sall, à soutenir le camp du premier nommé pour les élections législatives du 17 Novembre.

Le chef du parti au pouvoir qui semble être au dessus de la mêlé a soutenu devant un public nombreux venu lui prêter une oreille attentive lors du meeting organisé par sa coalition au stade de la localité citée plus haut et comme taire la querelle alimentée de tout bord autour de des ralliements évoqués, que le parti Pastef et le gouvernement sont prêts à travailler avec tous les responsables qui veulent apporter leur compétence et leur savoir faire dans la construction du pays.

Le leader des patriotes de déclarer toutefois que ces derniers, qu’ils s’appellent Mame Boye Diao ou Abdourahmane Baldé, doivent être motivés que par l’intérêt de servir le pays et non se servir, qu’ils doivent avoir les mains propres et n’avoir pas été des ennemis du projet et même s’ils fussent des adversaires par le passé.