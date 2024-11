Ce vendredi 01 novembre 2024, Ousmane Sonko dans sa campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre 2024 a tenu un discours à Ziguinchor. Leader du parti PASTEF et tête de liste PASTEF Ousmane Sonko, a exposé ses ambitions pour le développement économique de la Casamance, visant à augmenter le taux d’emploi dans la région de 13 % à 40 %. Cette transformation passerait par l’exploitation des ressources naturelles locales et le développement de diverses filières économiques.

Sonko a souligné que le « Plan Sénégal Horizon 2050 » propose un référentiel de développement structuré en pôles économiques, chacun centré sur les spécificités et potentialités de sa zone géographique. La Casamance constitue un pôle dédié regroupant les régions de Ziguinchor, Kolda, et Sédhiou. Ces régions, qui abritent actuellement plus de 2,3 millions d’habitants, devraient atteindre 5,4 millions d’ici 2050. Face à cette croissance démographique, Sonko insiste sur la nécessité de politiques de développement adaptées pour ces zones encore parmi les plus pauvres du pays, malgré leurs ressources.

Le président de PASTEF dénonce la faiblesse du Produit Intérieur Brut (PIB) dans ces régions, estimé à environ 600 000 FCFA par habitant, avec un objectif de tripler ce chiffre d’ici 2050. « Nos jeunes, sans perspective, sont contraints de se tourner vers des activités informelles comme la conduite des motos Jakarta, faute d’emplois stables », a-t-il déploré.

Développement des filières locales et transformation sur place

Le plan de Sonko met l’accent sur la valorisation des ressources locales. Les filières céréalière (riz, maïs, mil), anacarde, arboricole (mangue), halieutique et touristique seront développées de manière intensive, avec une politique de transformation sur place visant à maximiser les retombées économiques. Il a affirmé : « Aucune exportation brute ne sera tolérée. Nous transformerons tout sur place pour créer des emplois et sortir la région de la pauvreté. »

La région de Casamance possède également des ressources en minerais, comme le zircon, ainsi que du pétrole dans la zone de Donflor, entre la Casamance et la Guinée-Bissau. Selon Sonko, toute exploitation de ces ressources devra être précédée d’une étude approfondie pour garantir que les populations locales en bénéficient pleinement. Pour le pétrole, il a proposé l’installation de plateformes permettant une meilleure gestion et un contrôle accru de l’exploitation.

Vers un taux d’emploi de 40 % dans l’agenda Sénégal Horizon 2050

Avec ces initiatives, Sonko envisage d’atteindre un taux d’emploi de 40 % dans la région d’ici 2050, un objectif qu’il qualifie de crucial pour assurer l’autonomie économique et la prospérité de la Casamance. Son discours s’inscrit dans une campagne nationale visant à présenter son programme pour les prochaines élections, au cours de laquelle il multiplie les engagements de transformation économique et sociale.

Pour les habitants de la Casamance, ces promesses pourraient annoncer une nouvelle ère de développement durable et de justice économique dans une région historiquement marginal.