Enseignement supérieur : enquête ouverte sur des marchés publics sous l’ère Cheikh Oumar Hann

La Section de Recherches de la gendarmerie a ouvert une enquête sur de possibles irrégularités dans la gestion des marchés publics attribués en 2022 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, alors dirigé par Cheikh Oumar Hann.

Selon les informations relayées par Seneweb, les auditions ont débuté mercredi dernier. Plusieurs personnes ont été entendues, certaines confrontées, et plus de cinq ont été placées en garde à vue. Parmi elles figureraient l’ancienne directrice des affaires générales et de l’équipement (DAGE), Ndèye Yacine Guèye, ainsi que Momo Saleh, représentant de la société Magic-Land.

Ces mesures interviennent dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé détournement de deniers publics. À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée et les personnes citées bénéficient de la présomption d’innocence.