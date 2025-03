Assane Diao : La nouvelle arme offensif du Sénégal pour le Mondial 2026

L’annonce de la sélection d’Assane Diao par Pape Thiaw pour les prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a fait l’effet d’une surprise. Pourtant, derrière cette décision, se cache une stratégie bien pensée pour renforcer l’attaque des Lions de la Téranga. Retour sur le parcours et les ambitions d’un jeune talent en pleine ascension.

Né à Ndangane, au Sénégal, Assane Diao n’a que trois ans lorsqu’il s’installe en Espagne avec sa famille. Passionné de football dès son plus jeune âge, il fait ses premières armes au CD Badajoz, avant de poursuivre sa formation au Balón de Cádiz. En 2021, il franchit un cap important en rejoignant le centre de formation du Real Betis, un club réputé pour sa capacité à développer de jeunes talents. Diao ne tarde pas à se faire remarquer par son explosivité, sa capacité à éliminer ses adversaires et son sens du but. Ses performances lui ouvrent rapidement les portes de l’équipe première du Betis, où il prouve son potentiel en Liga. Aujourd’hui, il évolue au Como, en Italie, poursuivant son développement dans un championnat exigeant.

Si Assane Diao a porté les couleurs de l’Espagne dans les catégories jeunes, c’est bien sous le maillot du Sénégal qu’il a choisi de poursuivre sa carrière internationale. Une décision qui n’a pas manqué de susciter des réactions, tant son profil aurait pu être convoité par la Roja.

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a tenu à justifier cette convocation :

« Assane Diao est un joueur avec un profil unique, capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et une vraie menace devant le but. Son choix de jouer pour le Sénégal témoigne de son attachement au pays et de son envie de contribuer à notre projet. »

Avec cette sélection, Thiaw envoie un message fort : il veut rajeunir et dynamiser son effectif, tout en s’assurant la fidélité de joueurs binationaux talentueux.

L’incorporation de Diao dans l’effectif sénégalais arrive à un moment clé. Le Sénégal s’apprête à affronter le Soudan (22 mars 2025) et le Togo (25 mars 2025) dans des matchs décisifs pour la qualification à la Coupe du Monde 2026.

Aux côtés des joueurs expérimentés comme Sadio Mané et Ismaïla Sarr, Diao pourra apprendre et évoluer dans un environnement compétitif, tout en apportant sa touche de jeunesse et de fougue. Son dynamisme sur les ailes et son sens du dribble seront des atouts précieux pour déstabiliser les défenses adverses.

En rejoignant la tanière des Lions de la Téranga, Assane Diao tourne une nouvelle page de sa carrière. Son choix de représenter le Sénégal témoigne non seulement de son attachement à ses racines, mais aussi de son ambition de marquer l’histoire du football africain.

le Sénégal vient de s’offrir un talent brut, prêt à rugir sur la scène internationale.