Urgent: Macky Sall nouvellement nommé à la tête du comité stratégique de...

L’ancien président sénégalais Macky Sall continue de marquer la scène diplomatique et économique internationale. Il vient d’être nommé président du comité stratégique de l’Africa House, une organisation qui vise à renforcer les relations économiques entre l’Afrique et les pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).

Cette distinction s’inscrit dans la continuité de ses engagements post-présidentiels, axés sur le développement continental et la coopération Sud-Sud. À ce poste, Macky Sall jouera un rôle central dans la définition des orientations stratégiques de l’Africa House. Il sera chargé de superviser les grandes lignes de coopération entre les États africains et ceux du Golfe, en mettant en avant les secteurs porteurs comme l’énergie, l’agriculture, les infrastructures ou encore les technologies. Grâce à son expérience en tant que chef d’État, ainsi qu’à ses solides réseaux diplomatiques, Macky Sall contribuera à faciliter les partenariats entre les investisseurs du Golfe et les gouvernements africains, tout en promouvant un cadre d’échanges équitables et durables.

Il devra également jouer un rôle de médiateur et de facilitateur, en œuvrant à lever les barrières institutionnelles ou juridiques qui freinent les investissements. L’ancien président cherchera à asseoir la crédibilité de l’Africa House comme plateforme stratégique entre les deux régions. À travers cette nomination, Macky Sall pourrait renforcer son positionnement comme une voix influente dans les dynamiques de développement du continent africain.