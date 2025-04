Crise dans les médias : la CAP sonne l’alerte et appelle à la mobilisation

La Coordination des Associations de Presse (CAP) a tenu une conférence de presse ce mardi pour dénoncer une série d’atteintes graves à la liberté de la presse au Sénégal. Depuis mai 2024, les médias sénégalais seraient confrontés à des pressions croissantes de la part du gouvernement, culminant avec des assignations et menaces de fermeture jugées illégales par les acteurs du secteur.

Au cœur de la contestation figure l’arrêté ministériel n°011059 du 22 avril 2025, assorti d’une assignation de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), ordonnant la cessation immédiate d’activité pour plusieurs entreprises de presse. La CAP parle d’« asphyxie financière » prolongée et d’« agression coordonnée » à visée politique, pointant une volonté manifeste de réduire les médias au silence.

Les procédures engagées par le ministère de la Communication, dirigé par Alioune Sall, sont décrites comme entachées de « vices de forme » et de « violations de la loi ». Aucune notification officielle n’aurait été délivrée aux entreprises considérées comme non conformes, et la plateforme de déclaration reste inaccessible depuis février 2025.

L’image d’un « George Floyd » médiatique est utilisée dans le texte liminaire pour symboliser l’étouffement progressif des libertés. En effet, la rupture des contrats entre l’État et les médias publics ou parapublics, l’inertie de la justice et la paralysie des instances de régulation comme le CNRA et le CORED aggravent la situation.

Face à ce qu’elle qualifie de « forfaitures », la CAP lance un plan d’actions pour le mois de mai, incluant un recensement des médias impactés, l’introduction de recours devant la Cour suprême, des rencontres avec la société civile, et un sit-in prévu devant le ministère de la Communication. Une restructuration interne de la CAP est également en cours, avec une Assemblée générale prévue le 17 mai.

Dans un contexte tendu, la CAP appelle à l’unité de la profession pour défendre un pilier essentiel de la démocratie sénégalaise : la liberté de la presse.