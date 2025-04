Meurtre de David Ndiago : le tueur présumé présenté au parquet

Ba a été sauvé in extremis à l’hôpital Principal de Dakar après avoir tenté de se suicider en se tranchant la gorge avec un couteau, dans un fast-food des Parcelles Assainies.

Les Échos rappelle qu’il tentait d’échapper à la police qui le recherchait pour le meurtre de David Ndiago, un courtier, poignardé à mort lors d’une altercation.

Les faits ont débuté par une dispute dans une boutique où S. Ba, en état d’ébriété, demandait de l’argent, rembobine la même source. Qui poursuit face au refus du boutiquier, il s’est énervé. David Ndiago, présent avec son épouse, est intervenu pour calmer la situation, ce qui a déclenché une bagarre.

Furieux, S. Ba est revenu plus tard avec un couteau acheté dans le but de se venger. Il a attendu la victime devant son domicile, et l’a attaquée dès sa sortie, en lui assénant deux coups de couteau : un dans le dos et un autre à la poitrine.

Après son acte, il s’est réfugié dans un restaurant, où il a tenté de se donner la mort avant d’être maîtrisé par la police. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a survécu.

Une fois stabilisé, il a été auditionné par la brigade de recherches du commissariat de Golf Sud. Lors de son audition, S. Ba a reconnu les faits, expliquant qu’il avait agit par vengeance après l’humiliation subie.

Repris par Les Échos, il a déclaré avoir prémédité le meurtre et décrit en détail l’achat de l’arme, le guet tendu devant le domicile de la victime, et l’agression mortelle.

Ba a été finalement présenté au parquet du tribunal de grande instance de Guédiawaye, où une procédure pour assassinat a été engagée contre lui, complète Les Échos.