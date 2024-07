Six personnes, au total, ont été déférées au parquet ce jeudi. Il s’agit, détaille L’Observateur, d’un couple de proxénètes et de quatre filles nigérianes à la suite du démantèlement d’un réseau de traite de personnes.

Un business lucratif

Il est reproché au couple J.J. Godwin, et sa concubine, B. G., installés à Keur Massar depuis 2022, « de faire venir directement du Nigéria des jeunes filles, à qui ils paient le billet et promettent de leur trouver un travail bien rémunéré. » Sauf qu’une fois au Sénégal, à la place d’un travail décent, « ces filles issues de familles démunies, sont séquestrées et obligées de se livrer à la prostitution pour rembourser leur billet d’avion et la prise en charge alimentaire ».

Trois Nigérianes enfermées dans une chambre

Le journal rapporte que des éléments en civil de la Brigade de recherches de la Gendarmerie de Keur Massar, ont fait irruption chez le couple, découvrant à l’intérieur de l’appartement « trois jeunes filles enfermées dans une chambre, avec à portée un important lot de préservatifs ». Les concubins et les trois filles ont ainsi été embarqués.

La source souffle que la séquestration d’une des filles est à l’origine de l’assaut lancé par les pandores. Identifiée sous les initiales de M. N. W. Celle-ci, qui avait recouvré sa liberté après avoir remboursé tous les frais engagés au couple, avait tenté de doubler ces derniers, en vendant à 300 000 F CFA deux des filles à un autre réseau établi à Diamniadio, avance le quotidien d’information.

Démasquée, elle a subi des représailles, poursuit celui-ci : « Elle a été conduite de force à l’appartement du couple situé à Keur Massar, menacée de mort, et sommée de faire revenir les Nigérianes si elle voulait sauver sa peau. »

Selon L’Observateur, l’opération a été suivie d’un autre déploiement des hommes du Major Abdou Aziz Kandji à Diamniadio où une des filles vendues a été arrêtée. La cinquième demeure introuvable.

Les six sont poursuivis pour traite de personnes, proxénétisme, défaut de carnet sanitaire et séjour irrégulier sur le territoire sénégalais.