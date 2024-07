Le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles-Assainies a mis fin à la cavale du cerveau d’une bande de cambrioleurs qui opérait à Dakar. Le caïd D. Koulibaly a été surpris avec sa petite amie D. B. Guèye dans une résidence meublée à Yoff. Le couple a été arrêté sur place ainsi que leur logeur A. Ba.

En effet, D. Koulibaly commandait un gang de cambrioleurs qui écumait Yoff, la Foire et les Parcelles-Assainies. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance, les hommes du commissaire M. Khouma avaient mis hors d’état de nuire trois membres de cette bande.

Ce jour-là, le limier en chef du commissariat de l’Unité 15 avait reçu une série de plaintes relatives à des cas de vol en réunion commis avec usage de fausses clefs et escalade de mur. L’exploitation des images des caméras de surveillance déposées par des plaignants a permis aux enquêteurs d’identifier trois individus. Le dispositif de surveillance mis aux HLM Grand-Médine s’est soldé par l’arrestation de M. Diop.

Ce dernier a été surpris dans la nuit du 29 au 30 juin, vers 4 h, devant une maison. Pressé de questions, il a confié aux policiers que ses deux compères I. Ndao et D. Guèye étaient dans une maison pour commettre un vol. Mais ces derniers ont réussi à prendre la fuite. La poursuite des investigations a permis d’interpeller D. Guèye avec 19 téléphones de marque iPhone, 39 Android, des ordinateurs et des iPad volés. Le troisième larron a été aussi arrêté. La perquisition du domicile d’I. Ndao s’est soldée par la saisie de 24 puces téléphoniques, 26 protège-téléphones et des sacs à dos. Confronté avec les images des vidéos de surveillance, le trio incriminé a reconnu les faits avant d’être déféré. Le cerveau, D. Koulibaly s’était éclipsé dans la nature.

Ba a hébergé le fugitif dans une résidence meublée située à Yoff. Le malfaiteur utilisait le téléphone portable de sa petite amie dans ses activités. Sa mère était à la recherche d’un marabout pour sauver son fils d’une éventuelle arrestation. La petite amie de D. Koulibaly était également dans le coup.

Suite à l’exploitation d’un renseignement, les hommes du commissaire Khouma ont effectué une descente musclée à Yoff où ils ont interpellé le couple et leur hébergeur. Mais la mère de D. Koulibaly reste introuvable.

Ba a été placé en garde à vue pour complicité et exploitation d’un établissement d’hébergement sans autorisation. La petite amie de D. Koulibaly est poursuivie pour complicité et recel de malfaiteur. Le cerveau de la bande est visé pour association de malfaiteurs, vols multiples en réunion commis la nuit avec escalade de mur et de clôture, usage de fausses clefs. Tout ce beau monde a été présenté hier au procureur.