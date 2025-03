Registre du Cancer au Sénégal : Un outil essentiel pour une lutte épidémiologique et stratégique

Le cancer demeure une cause majeure de mortalité mondiale, avec près de 10 millions de décès par an. Au Sénégal, il constitue un enjeu de santé publique prioritaire, poussant les autorités à adopter une stratégie alignée sur les recommandations de l’OMS et les politiques nationales de développement sanitaire.

Face à l’absence d’un registre national fonctionnel, le Sénégal a mis en place un Registre du Cancer basé sur la Classification Internationale des Maladies en Oncologie (CIM-O). Après une première collecte interrompue en 2015 faute de financement, le registre a été réactivé en 2022, permettant une relance de la collecte de données dans 18 structures de santé.

Dans ce cadre, 13 registraires ont été recrutés et formés en 2023, et des sessions de formation ont été organisées pour améliorer l’enregistrement des données et initier une collecte rétrospective sur la période 2015-2024. Cette collecte, menée entre décembre 2024 et mars 2025, vise à affiner les tendances épidémiologiques et orienter les stratégies de lutte contre le cancer.

Une réunion de pré-validation des données est prévue le 27 mars 2025 à Dakar. Elle permettra de partager les résultats de la collecte, d’identifier les défis pour la pérennisation du registre et de formuler des recommandations pour améliorer la qualité des données. Un plaidoyer sera également mené auprès des acteurs clés afin d’assurer le succès et la durabilité du registre.

Le Registre du Cancer au Sénégal représente ainsi une avancée cruciale pour mieux comprendre l’épidémiologie de cette pathologie, renforcer les capacités des professionnels de santé et optimiser les stratégies de prévention et de prise en charge. Sa pérennisation nécessitera un engagement fort des autorités et des partenaires pour garantir une lutte efficace et durable contre le cancer dans le pays.