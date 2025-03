L’Assemblée nationale du Sénégal convoquée pour examiner la loi d’amnistie le 02 Avril 2025

L’Assemblée nationale du Sénégal tiendra une séance plénière le 2 avril 2025 pour examiner la proposition de loi n°05/2025, qui vise à interpréter la loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024.

Cette session, convoquée par le Président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, pourrait avoir un impact important sur l’application de cette loi. L’amnistie, visant à effacer certaines infractions et à réhabiliter les individus concernés, suscite des débats sur son interprétation et sa portée juridique.

Les citoyens et les organisations de la société civile suivent avec attention cette initiative législative, espérant un débat transparent et respectueux des principes démocratiques. L’Assemblée nationale devra trancher cette question avec responsabilité et impartialité.