Justice : La féministe Gabrielle Kane visée par un mandat d’arrêt réagit avec fermeté

La féministe et présidente de l’Association d’appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits (APROFEV) fait face à un mandat d’arrêt. La jeune femme, connue pour son militantisme, est visée par plusieurs plaintes.

L’ancienne défenseuse d’Adji Sarr a réagi sur ses réseaux sociaux : « A tous, l’information sur le mandat d’arrêt me concernant et qui circule est vraie. Épargnez-moi donc les fausses émotions de rapaces, s’il vous plaît ! Si la prison est la récompense de mes combats de femme, de mère, j’irai donc avec une immense fierté pour ce que j’ai fait. Je ne regrette rien et mille fois, je recommencerai ! »

Elle a également adressé un message cinglant aux journalistes : « Pour les pseudo journalistes d’investigation qui pensaient au buzz du siècle, circulez, il n’y a rien à voir. Fils de p…. ! »

La militante a conclu son message avec détermination : « En attendant que cela soit clair, aujourd’hui plus que jamais : je ne céderai pas, je ne me soumettrai pas, et je n’abdiquerai pas. Mes chutes, ce n’est qu’à cheval et je me remets toujours en selle de suite. »