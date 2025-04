D-Média: Fatou Abdou Ndiaye claque la porte après 15 ans de collaboration

La journaliste bien connue de la Sentv, Fatou Abdou Ndiaye, a récemment annoncé son départ du groupe D-Média. Elle a marqué le milieu médiatique sénégalais par son professionnalisme tout au long d’une carrière qui s’étend sur plus de quinze ans au sein du groupe.

Dans un message empreint d’émotion, Fatou Abdou Ndiaye s’est exprimée avec sincérité auprès de son public et de ses collègues. Elle a déclaré : « Je vous annonce aujourd’hui ma démission du groupe après plus de 15 années de collaboration. Ce fut une aventure humaine et professionnelle extraordinaire, faite de défis relevés, de rencontres inoubliables et d’une passion toujours renouvelée pour le journalisme. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien constant et la confiance que vous m’avez toujours accordée tout au long de ce parcours. Ce n’est qu’un au revoir, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux défis et d’autres horizons à explorer ensemble. »

Ces propos, rapportés par le site de nos confrères de Kawtef, soulignent la reconnaissance et l’engagement que Fatou Abdou Ndiaye a manifestés tout au long de sa carrière. Elle envisage désormais de nouveaux projets, promettant à ses téléspectateurs de revenir sous peu avec de nouvelles aventures médiatiques.