L’ex hébergeuse de la sulfureuse masseuse de Sweet Spa Beauté, Adji Sarr, est dans la tourmente. Après plusieurs mois de loyers non payés, le propriétaire du domicile dans lequel elle logeait, à la Mermoz, a décidé de la trainer en justice pour non-paiement de loyers. Et “la généreuse” Gabrielle Kane qui aurait offert des matériels estimés à plusieurs millions à Touba, Matam et Kaolack, a été mise à la porte pour arriérés de loyers.

En effet, d’après l’acte d’expulsion dont nous détenons copie, Mlle Gabrielle Ziadiatou Kane n’a pas pu honorer les engagements qu’elle avait pris envers son bailleur, le couple Dia. Après un important cumul d’arriérés de loyers et face à «l’insolence» de la mise en cause qui les aurait toujours envoyé paitre (elle nous a toujours dit d’aller nous plaindre où nous voulons et qu’on ne pourra rien contre elle), le couple a décidé de porter l’affaire devant la justice.

A en croire les plaignants, «Gabrielle Kane a pris en location (leur) domicile à raison de six cent mille francs ( 600.000f ), par mois. Et depuis qu’elle a donné les frais d’entrée, elle ne s’est plus jamais acquittée de ses mensualités. » Las de courir derrière elle, les bailleurs l’ont assigné en justice dans l’espoir de recouvrer leur dû. Contrairement à l’impunité dont elle croyait pouvoir bénéficier, puisqu’elle serait proche du régime, les juges ont donné raison aux propriétaires. Et ordonné son expulsion.

Mais, décidée à ne pas se soumettre à cette décision qui ne lui est pas favorable, elle a non seulement refusé de prendre l’ordonnance de son expulsion mais, elle a, aussi, continué à occuper illégalement le domicile des Dia, en jouant à cache-cache avec les huissiers. “Elle rentrait tard et partait tôt le matin, pour ne pas rencontrer les huissiers. Finalement, c’est à la mairie que nous avons déposé les actes.” Ont fait savoir à Kéwoulo des sources au fait de l’affaire. Finalement, après avoir saisi la mairie de son domicile, les bailleurs ont fait recours aux gendarmes pour la faire sortir de force.

Pour éviter cette humiliation suprême, elle s’est décidée de quitter la maison. “Elle n’a pas attendu l’arrivée des gendarmes. Elle est sortie en dégradant la maison. Aujourd’hui, nous allons y aller avec des huissiers pour faire le constat des dégradations et porter plainte contre elle.” Ont fait savoir ces sources. Aussi, les gestionnaires de ce bien immobilier ont décidé de la poursuivre pour obtenir le paiement des impayés.