Final 8 – N1 Masculin : L’ASCVD remporte sa deuxième victoire en battant GBA (71-60)

La Ville de Dakar décroche un second succès dans le Final 8. Ce mardi, l’équipe de la municipalité a remporté une victoire sur GBA (71-60) au stadium Marius Ndiaye, lors de la troisième et dernière journée de la phase aller des play-offs du N1 Masculin de basket.

Au terme d’une défaite face au DUC lors de l’ouverture de ces phases finales, la ville de Dakar a enregistré deux victoires de rang et se trouve dans une position confortable pour se qualifier pour le tour suivant. Même si le match n’était pas facile, les hommes de Libasse Faye ont réussi à s’imposer face à GBA, une équipe difficile à manœvrer. L’ASCVD l’emporte logiquement à la pause (32-29).

Au retour des vestiaires, GBA a presque fait un mauvais tour à la Ville de Dakar avec un avantage au troisième quart temps (51-46). Les grandes équipes sont reconnues dans ce type de match. Afin d’éviter un revers qui pourrait certainement mettre en péril une qualification au Final 4, l’équipe municipale s’est reconstruite pour reprendre l’avantage. Ce qui a fonctionné car les coéquipiers de Thierry Sagna ont réussi à réaliser le coup parfait en prenant le dessus à la fin du dernier quart temps (25-9), ce qui a permis de remporter la victoire.

À la suite de la phase aller de ce Final 8, le DUC se classe en tête du groupe A avec trois victoires en autant de rencontres, tandis que la Ville de Dakar se classe en deuxième position avec deux victoires et un revers. GBA est 3e avec une victoire et deux défaites et Mermoz est dernier avec trois défaites consécutives.