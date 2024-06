Demi-finale Coupe du Sénégal : Férus de Foot / Jaraaf, quand le petit poucet défie ‘’les princes’’

Ce mercredi, le stade Alboury Ndiaye de Louga sera le théâtre d’une confrontation palpitante lors de la première demi-finale de la Coupe du Sénégal. Un match qui promet d’être riche en émotions, où Férus de Foot, pensionnaire de la division régionale, se mesure au redoutable Jaraaf, détenteur du titre et club le plus titré de la compétition avec ses 16 sacres.



La rencontre oppose deux équipes aux parcours diamétralement opposés. Férus de Foot, évoluant en 5ème division, est l’outsider inattendu de cette demi-finale. Le club lougatois a réussi un parcours impressionnant, éliminant plusieurs équipes de divisions supérieures pour se hisser jusqu’à ce stade de la compétition. Leur esprit combatif et leur détermination ont captivé l’attention des amateurs de football sénégalais, faisant d’eux une formation respectée.

Face à eux se trouve Jaraaf, un mastodonte du football sénégalais. Le club de la Medina, avec ses 16 titres de la Coupe du Sénégal, aborde cette rencontre en tant que grand favori. Habitué des grandes rencontres et des victoires, Jaraaf dispose d’un effectif riche en talents et en expérience, ce qui devrait théoriquement lui permettre de surclasser Férus de Foot. Cependant, dans le football, rien n’est jamais acquis, et Jaraaf devra rester vigilant pour éviter toute mauvaise surprise. En effet, Férus de Foot, qui va jouer cette demi-finale à domicile, au stade Alboury Ndiaye de Louga devant son public, a un avantage non négligeable. L’autre demi-finale opposera demain Mbour PC à la Jeanne d’Arc de Dakar.

Demi-finale Coupe du Sénégal

Stade Alboury Ndiaye

17h 00 : Férus de Foot / Jaraaf