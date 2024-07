JO Paris 2024 : Axelle Saint-Cirel, interprète de « la Marseillaise » lors de la cérémonie d’ouverture

Une seule voix, comme il n’en existe pas d’autre, a suffi pour hérisser les poils de millions de Français. Ce vendredi, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Axelle Saint-Cirel a envoûté son auditoire. La mezzo-soprano guadeloupéenne, avec son interprétation de la Marseillaise, a illuminé une soirée déjà spectaculaire.

De nombreuses stars de l’industrie musicale se sont déjà représentées ce vendredi au cours du show de la cérémonie d’ouverture, notamment Lady Gaga et Aya Nakamura. Mais la prestation d’Axelle Saint-Cirel fait sans nul doute partie des instants les plus forts de la soirée. Fraîchement diplômée du conservatoire national de musique et danse de Paris, où elle a obtenu son master avec la mention très bien, la chanteuse a emporté avec elle la foule.

La Guadeloupéenne avait déjà fait parler d’elle il y a un peu plus d’un an, en février 2023. Elle avait remporté le concours des Voix des Outre-mer, organisé à l’Opéra Bastille. Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture de l’époque, lui avait remis le trophée en mains propres.

En avril 2023, elle se confiait à L’Hebdo Antilles-Guyane : « Adolescente, quand mes amis allaient au cinéma, le samedi, moi j’avais des cours de solfège, des concerts avec mes parents qui m’emmenaient ici ou là en gérant les emplois du temps. » Ce vendredi soir, elle avait une très bonne excuse pour manquer la séance de cinéma entre amis. Mais cette fois-ci, si ces derniers avaient les yeux rivés sur un écran, c’était sans doute pour la contempler chanter.