Injustice ou Complot ? Le MFDC monte au créneau pour sauver René Capain Bassène

La cour d’appel a récemment confirmé la condamnation à perpétuité de René Capain Bassène, accusé du meurtre de 14 hommes survenu en 2018 dans la forêt de Bayotte. Toutefois, le MFDC rejette ces accusations, affirmant qu’il s’agit d’un complot orchestré contre l’ancien journaliste et militant casamançais.

Lors d’une récente visite à l’hôpital, des membres du mouvement ont constaté une détérioration alarmante de son état de santé. Ils ont dénoncé une gestion inadéquate de son anesthésie ainsi qu’un manque de soins médicaux appropriés. « Nous l’avons trouvé dans un état critique. Il bavait, présentait des signes évidents de torture et subissait des conditions inhumaines. C’est totalement inacceptable », ont-ils déclaré avec indignation. Pour le MFDC, René Capain Bassène est un « fils de la Casamance » injustement traité, et sa situation exige une intervention immédiate. Le mouvement qualifie son maintien en détention de grave injustice et exhorte le gouvernement sénégalais à agir sans délai pour corriger ce qu’il considère comme une violation flagrante des droits humains. En réitérant son appel à la libération de René Capain Bassène, le MFDC avertit que l’inaction des autorités pourrait exacerber les tensions et porter atteinte à la stabilité dans la région.