Trafic de drogue: Un élève arrêté en possession de 10 sachets de haschich à Sicap Mbao

El h. C. L. Sané est dans de beaux draps. L’élève a été arrêté par les éléments du commissariat d’arrondissement de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Le mis en cause détenait par devers lui 10 sachets de haschich, ainsi que 7000 F Cfa, montant représentant, croit savoir Les Échos, le produit de la vente de drogue.

Sané a été démasqué grâce au voisinage, avance la même source : «Tout commence par une dénonciation anonyme des agissements du jeune dealer auprès des agents de terrain du commissariat. […]. Les policiers se renseignent sur les horaires de celui-ci et le placent dans leur ligne de mire. Dimanche dernier, vers 6h du matin, ils apprennent la venue [du mis en cause] à son lieu habituel de vente et débarquent en toute discrétion sur les lieux.»

Les limiers, en embuscade, donneront l’assaut dès l’arrivée du suspect : «Ils font irruption devant [Sané] et le somment de se tenir à carreau. Pris au dépourvu, [ce dernier] s’affole et tente de prendre la fuite. [Mais] il est vite pris au collet, plaqué au sol et maîtrisé par une paire de menottes par les policiers, qui le soumettent à une fouille corporelle», poursuit le journal.

Qui signale que l’élève, poursuivi pour détention et trafic de drogue, a été déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye après ses aveux. «Les 10 sachets de haschich et le produit de la vente [7000 F Cfa] ont été placés sous scellés en guise de pièces à conviction», complète Les Échos.