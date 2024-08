L’ancien président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Issa Hayatou, est décédé récemment, laissant un héritage incommensurable dans le monde du football.

Ses funérailles ont réuni de nombreuses figures majeures du sport, venues témoigner leur respect pour celui qui a marqué le football africain pendant près de trois décennies.

Parmi elles, Khalilou Fadiga, ancien international sénégalais, a exprimé sa profonde tristesse et gratitude dans un message publié sur Instagram, en disant : « Salam à toutes et à tous. C’est avec une profonde tristesse que nous rendons hommage au Président Issa Hayatou, un visionnaire qui a façonné le football africain pendant près de trois décennies. Son héritage perdurera à travers les générations, et son engagement pour le développement du football sur le continent reste une source d’inspiration pour nous tous ».