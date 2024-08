Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé ce vendredi à l’installation du comité de commémoration du 80ème anniversaire du massacre de Thiaroye. Le professeur Mamadou Diouf de Columbia University aux Etats Unis est désigné pour piloter ce comité. Il est composé entre autres de représentants des ministères, des institutions de la République, de la société civile et d’experts de divers horizons.



Il également est subdivisé en deux commissions. Selon, l’agence de presse sénégalaise (APS) : “La première, chargée du rétablissement des faits, aura pour mission de rassembler des preuves, des témoignages et des documents pour comprendre pleinement les événements tragiques de Thiaroye. La seconde, dédiée à la question mémorielle et à la commémoration, devra proposer des actions qui vont honorer la mémoire des victimes et mettre l’accent sur la sensibilisation des générations futures”.