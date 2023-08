Longue détention: Hannibal DJIM en grève de la faim…

Placé sous mandat de dépôt, le 14 février 2023, soit une semaine après son arrestation, le 8 février, l’activiste Hannibal DJIM a entamé une grève de la faim depuis le 31 juillet.

Hannibal DJIM proteste contre sa longue détention. En prison depuis le 14 février, il a déclenché une grève de la faim. C’est un acte, dit-il, pour dénoncer son arrestation qu’il qualifie de séquestration.

Pour lui, son arrestation est illégale et arbitraire et constitue une parodie de justice. En attendant, il dit attendre le procureur pour qu’il lui explique son arrestation. Pour rappel, Hannibal DJIM a été arrêté dans l’affaire dite de Kopar Express.

Mouhamed Samba DJIM dit “Hannibal” est poursuivi avec Kopar Express et X des chefs de financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique (articles 72 et suivants, 80 et s. 279 et s. du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale).