Décès de Gaston Mbengue : L’ancien Ministre Conseiller Ndongo Ndiaye attristé…

Depuis l’annonce de son décès ce mercredi soir, amis, parents et collaborateurs n’ont cessé de pleurer la disparition du promoteur qui, selon eux, le défunt Gaston Mbengue a tous les mérites du monde.

La levée du corps s’est déroulée dans un climat de tristesse et de consternation.

L’ancien ministre conseiller et en même temps ancien international de basket-ball Ndongo Ndiaye était à la levée du corps de son collaborateur. « Comme presque tous les sénégalais, j’ai perdu un frère, un partenaire. Je suis peiné d’avoir appris la nouvelle. Moi et Gaston avons échangé sur beaucoup de sujets surtout dans le cadre du sport. J’allais jusqu’à lui rendre visite chez lui. C’est une perte pour le Sénégal… je peux témoigner qu’il a toutes les bonnes qualités humaines. Sur le côté politique aussi, il était loyal. D’emblée, je prie pour le repos de son âme et je présente mes condoléances à sa famille et aux sénégalais d’une manière générale », témoigne Ndongo Ndiaye au micro de Kewoulo.

D’ailleurs, ce matin, l’hôpital principal a été la ruée des autorités politiques, religieuses, culturelles ainsi que le monde sportif.

Le Don king de l’arène repose désormais aux cimetières musulmans de Yoff.