5e jour de grève de la faim de Ousmane Sonko et Cie : Ses militantes emprisonnées à Liberté 6 s’affaiblissent

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a entamé une grève de la faim depuis le dimanche 30 juillet 2023 après son placement en garde à vue. Ses centaines de militants et militantes actuellement dans les prisons sénégalaises ont interprété cet acte comme une sorte d’appel à la lutte. C’est ainsi qu’ils ont également entamé une diète depuis ce jour.

Selon Me Khoureyssi Ba, l’un des avocats du maire de Ziguinchor et de ma plupart des “patriotes” détenus annonce que 10 militantes et sympathisantes de Pastef actuellement détenues à la Maison d’arrêt de Liberté 6 commencent à ressentir les contrecoups de la faim. “Les héroïnes NDÈYE AMY DIA, FALLA FLEUR, PASCALINE DIATTA, en tout 10 amazones de la MAF de Liberté 6 ayant en partage le PROJET PASTEF, ont entamé ce dimanche 30 Juillet une lutte douloureuse contre les affres de la faim et la soif”, a informé la robe noire sur sa page Facebook.