Justice: Plus de 150 détenus de la MAC de Ziguinchor en grève de la faim contre les mesures de…

C’est le mouvement panafricain Frapp-France Dégage qui a donné la mauvaise nouvelle ce matin. A en croire Guy Marius Sagna et ses compagnons, «plus de 150 détenus» de la maison d’Arrêt et de Correction de Ziguinchor ont entamé une grève de la faim.”

Selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, ils entendraient dénoncer les tarifs -de 50 F CFA la minute- des appels téléphoniques imposés par l’administration pénitentiaire. Aussi, ils sont révoltés contre «les longues détentions», la très «mauvaise qualité de la nourriture. » Pour se faire entendre, les camarades de Guy Marius Sagna ont fait savoir que «les détenus ont décidé de boycotter les appels téléphoniques comme les visites de leurs familles. » Souvent très éloignée de l’actualité nationale, la prison de Ziguinchor souffre pourtant de nombreux maux dont la surpopulation carcérale.

En plus des adultes, il y aurait 5 mineurs arrêtés dans le cadre des manifestations organisées contre «les injustices imposées au leader de Pastef», Ousmane Sonko. Il s’agit de Joseph Vieux Mendy (17 ans), Samsiddine Mbaye (16 ans), Amadou Cissé (15 ans), Aliou Mané (17 ans) et Alain Bassène (16 ans). Comme ces prisonniers de Ziguinchor, à Dakar et au camp Pénal, 6 des 8 femmes détenues dans le cadre de «la chasse aux pastéfiennes» ont entamé une grève de la faim illimitée. Maty Sarr Niang, Falla Fleur et compagnie sont à leur 7ème jour de diète aujourd’hui et rien ne semble faire fléchir l’administration comme l’appareil judiciaire.