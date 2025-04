Plan Diomaye pour la Casamance : Un partenariat stratégique de 134 millions d’euros pour réinventer l’agriculture

Une avancée majeure a été enregistrée dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance avec la signature d’une convention intercommunale historique entre les communes de Kaour et Djibanar et l’entreprise italienne BF International.

La cérémonie de signature s’est tenue sous la présidence effective du Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, en présence de Son Excellence l’Ambassadrice d’Italie au Sénégal. Cet événement marque une nouvelle étape dans la coopération stratégique entre le Sénégal et l’Italie.

Issu du Plan Mattei, une initiative du gouvernement italien et de l’Union européenne en faveur du développement du continent africain, ce projet agro-industriel d’envergure mobilise un investissement de 134 millions d’euros. Il s’inscrit dans une dynamique de partenariat public-privé ambitieux, avec pour piliers :

la mise en place de programmes communautaires et éducatifs,

le développement d’une agriculture et d’un élevage modernes, intégrant les technologies numériques,

et la production de semences certifiées.

Le projet prévoit l’exploitation de 10 000 hectares de terres dans la zone naturelle de la Casamance, appuyée par un système d’irrigation de pointe comprenant près de 250 pivots. Il comprend également le renforcement de la production agricole et animale selon les standards internationaux, ainsi qu’un vaste programme de formation technique destiné à plus de 250 bénéficiaires dans les domaines de la mécanique agricole, de l’hydraulique, de l’agriculture, et des métiers liés à la chaîne de valeur.

À cette occasion, le Ministre a exprimé sa profonde gratitude à son homologue italien et a salué l’implication de l’ensemble des parties prenantes. Il a réaffirmé la volonté des autorités sénégalaises de faire de ce projet un modèle de transformation agricole durable au service du développement de la Casamance et de la souveraineté alimentaire nationale.