CDC et BFI UK : Un accord stratégique pour une agriculture durable et innovante au Sénégal

Ce 10 avril 2025, La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a signé, en partenariat avec l’investisseur italien BFI UK, un accord stratégique en vue de créer une société de projet dédiée au développement de l’aménagement agricole dans les régions de Sédhiou et Kolda. Cette initiative, soutenue par le Ministère de l’Agriculture qui a joué un rôle clé dans la mise en relation des partenaires, s’inscrit pleinement dans les ambitieux objectifs du plan Sénégal 2050.

L’opération vise à instaurer une agriculture durable et résolument tournée vers l’innovation technologique. Au-delà de l’amélioration des pratiques agricoles, ce partenariat entend favoriser la création d’emplois pérennes et renforcer les compétences locales, contribuant ainsi à une dynamique de développement socio-économique dans ces régions. La signature officielle de l’accord s’est déroulée à la résidence de l’Ambassade d’Italie, illustrant ainsi l’importance accordée à la coopération internationale et aux investissements structurants pour l’avenir agricole du Sénégal.