Le sérum glucosé perfusé à un diabétique dans le cadre d’une prise en charge fait débat. D’ailleurs la sortie du ministre de la Santé et de l’Action sociale a remis sur la table cette question. Ibrahima Sy a attesté que « faire une perfusion à un patient alors qu’on a aucune information sur lui est dangereux ». Car, précise, « il peut être dans un coma diabétique ».

Chef du service d’endocrinologie, diabétologie, nutrition de l’hôpital de Pikine est catégorique. «La réponse est non ». Selon le professeur Abdoulaye Lèye, quand le patient est en coma-diabétique, il a déjà 4 grammes ou plus et ce n’est pas le sérum glucosé qu’on va lui administrer qui lui apportera un sucre mortel.

«Peut-être initialement on n’a pas besoin de sucre mais après une (1) heure ou deux (2), lorsqu’on met de l’insuline, il faut du sérum glucosé pour que le malade ne se retrouve pas en hypoglycémie », enseigne-t-il.

Il ajoute que si à l’opposé un diabétique qui en hypoglycémie, c’est ce sérum glucosé qui va le sauver. « Le diabétique peut faire un coma lié à autre chose mais quand il fait une crise dans la rue la première chose qu’il faut faire c’est lui donner du sucre, il va ainsi se réveiller et on l’aura sauver », renseigne Pr Lèye.