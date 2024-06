Extraordinaire: Un « juin » de yamba aux Assises !

« Je fume pour bien conduire mon troupeau ». Devant le tribunal de Thiès, le berger, S. Sow, arrêté avec 64 cornets de l’herbe qui tue, a essayé de se défendre, avant de prendre un an ferme. Mais bientôt, des gens comme lui n’auront plus à être inquiétés au Sénégal, ce pays si magique. C’est en tout cas ce que préconise lors des assises la commission dite « modernisation » de la justice.

En ce mois de juin, début des vacances, elle recommande aux autorités étatiques de « prévoir des peines d’amendes pour les fumeurs de chanvre indien et non les envoyer en prison ». Teuss ! Cette belle génération du « souss » a donc la baraka. Tout comme les vieux cannabiques. Plutôt que d’incarcérer les fumeurs du cannabis, il est suggéré de leur imposer des amendes. Quelle drôle de manière de moderniser la justice ! Ces « assisards » ont-ils tiré un joint ? Mais nak, il faut le dire, dans ce monde, tout change, tout évolue…., dit-on avec fierté.

Au petit pays de croyants où la circulation de la cocaïne et d’autres drogues dures n’émeut presque plus personne, il faut libérer les petits fumeurs de yamba. Car, de toutes les façons, les gens vont continuer à s’y mettre. Tristounet.

Hélas ! Si cet avis est béni, les Fds vont inéluctablement multiplier les découvertes des jardins privés de cette herbe spéciale dans des endroits insoupçonnés. Ce sera désormais fumer pour oublier ses soucis, fumer pour avoir les idées claires.

Au Maroc, royaume chérifien, l’usage de ce produit à des fins médicales, cosmétiques ou industrielles est légalisé, depuis juillet 2021. Ce, après plus de 10 ans d’hésitations. Mais aujourd’hui, les chiffres fournis par les centres psychiatriques montrent nettement que les vrais fumeurs de yamba ne sont nullement concernés par ces trois catégories.

Consommé sous forme de résine, -le shit-, ou de feuille, -la weed ou beuh-, le cannabis vous détend, vous rend beaucoup plus joyeux et le plus souvent vous fait rire. C’est aussi là que le fumeur voit mieux le chemin qui mène à Fann. Bonjour la folie.