France: plus de 235 personnalités réclament la reconnaissance de l’État palestinien

La France pourrait-elle bientôt reconnaître l’État palestinien comme l’ont fait récemment l’Espagne, l’Irlande, la Norvège et la Slovénie ? C’est en tout cas le souhait exprimé par plus de 235 artistes et influenceurs dans une tribune publiée dans Libération, mardi 4 juin 2024.

Ces personnalités interpellent le président de la République, lui demandant de suivre l’exemple des autres pays qui ont déjà reconnu officiellement l’État palestinien. Actuellement, 143 nations ont franchi ce pas, mais la France, souvent surnommée le pays des droits de l’homme et des Lumières, reste silencieuse.

Dans cette tribune, les signataires déclarent : « Nous, artistes, créateurs de contenu, personnalités publiques et citoyens, avec nos différences mais aussi ces liens qui nous unissent, nous joignons nos voix pour dire au monde que nous reconnaissons l’existence de l’État de Palestine, non seulement en réponse au massacre actuel, mais au nom du droit de ce peuple à exister », demandant ainsi au président de la République de reconnaître officiellement cet État. « Ne soyons pas à rebours de l’Histoire », ajoutent-ils.

Parmi les signataires figurent Léna SituationsCette mobilisation intervient dans un contexte de conflit intense entre Israël et le Hamas. L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a fait 1.189 victimes, principalement des civils, selon des chiffres officiels israéliens relayés par l’AFP. En réponse, les représailles israéliennes ont causé la mort de plus de 36.439 personnes à Gaza, essentiellement des civils, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas., Renaud, DJ Snake, Leïla Bekhti, Angèle, JoeyStarr, Béatrice Dalle, Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Fianso, François Civil et Léa Seydoux.