Litige foncier à Saly Joseph : 250 familles réclament justice face à un promoteur indélicat

Depuis plusieurs années, un scandale foncier secoue la localité de Saly Joseph, où plus de 250 familles se battent pour récupérer des terrains qui leur auraient été illégalement arrachés. L’affaire remonte à 2010, lorsque le Conseil rural de Sindia a attribué une parcelle de 25 hectares à la société Casamutti, dirigée par Jean-Marie Bachelet, pour un projet de logements sociaux.

Ce projet, d’une valeur estimée à 5 milliards de francs CFA, devait permettre la construction de 548 parcelles destinées à des ménages de classe moyenne. Toutefois, des irrégularités ont rapidement émergé, notamment avec l’intervention d’un certain Samy Seck, qui s’est autoproclamé coordinateur du projet.

Dès 2016, l’État a entamé une procédure pour récupérer le terrain, dénonçant des manœuvres frauduleuses. Malgré cela, Samy Seck a réussi à vendre plusieurs parcelles à des prix défiant toute logique, créant une situation chaotique où plusieurs familles ont perdu leurs investissements.

Les autorités judiciaires, alertées par les plaintes des victimes, ont multiplié les actions en justice. En 2017, une audience du Tribunal de commerce de Thiès a révélé que Samy Seck avait encaissé des montants avoisinant les 25 millions de FCFA sans titre légal. Cependant, les procédures traînent et les familles concernées attendent toujours une résolution.

Les familles spoliées dénoncent un réseau bien organisé de spéculation foncière qui met en péril la stabilité de nombreuses communautés. Elles appellent les autorités à intervenir fermement pour leur restituer leurs biens.

Ce litige met en lumière une problématique plus large : l’urbanisation anarchique et le manque de transparence dans la gestion foncière au Sénégal. Le cas de Saly Joseph n’est pas isolé, et de nombreuses autres affaires similaires émergent dans plusieurs régions du pays.

Face à l’ampleur de l’affaire, des experts appellent à une réforme en profondeur des mécanismes d’attribution des terres et à un renforcement des contrôles sur les promoteurs immobiliers. En attendant, les 250 familles concernées espèrent un dénouement rapide et équitable de ce dossier qui symbolise les défis majeurs du foncier au Sénégal.

Source Yoor Yoor Bi