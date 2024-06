El Hadj Diouf : “C’est peut-être ce point du nul qui va nous permettre de nous qualifier”

El Hadji Diouf n’a pas craché sur le match nul du Sénégal contre la RD Congo. Le double ballon d’or africain a assuré que ce point du nul pourrait être décisive pour la qualification à la Coupe du monde 2026.

À défaut de ne pas empocher les trois points, les Lions ont récupéré un point en marge de la réception de la RD Congo (1-1). Ainsi pour El Hadji Diouf, il ne faut pas tout jeter dans la prestation des hommes d’Aliou Cissé. Pour lui, le groupe est encore ouvert et chaque point est important en vue de la qualification.

“C’est peut-être ce point qui va nous qualifier parce que la RDC va récupérer des points à l’extérieur. Aujourd’hui les Dieux du football n’étaient pas avec nous car avec le match que Jackson a fait, il méritait au moins de marquer un but. Mais c’est le football et je crois qu’on va avoir un championnat passionnant dans ce groupe. Cependant comme je dis toujours, c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Le match contre la Mauritanie ? On va y aller avec sérénité pour être séreux et faire le match qu’il faut afin d’accrocher les trois points” a t’il confié en zone mixte.