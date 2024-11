Djiffer : Une pirogue interceptée avec 119 migrants clandestins

Le patrouilleur de haute mer NIANI a intercepté, ce lundi 18 novembre 2024, au large de Djiffer, une pirogue transportant 119 candidats à l’émigration irrégulière, selon la Marine Nationale Sénégalaise sur X ce mardi.

L’opération, menée dans le cadre de la lutte contre le phénomène migratoire clandestin, illustre une fois de plus les risques énormes auxquels s’exposent des dizaines de jeunes désespérés en quête d’un avenir meilleur.

Selon les premières informations, les passagers de la pirogue provenaient de plusieurs régions du Sénégal et d’autres pays voisins. Parmi eux, des hommes, des femmes, et même des mineurs, déterminés à atteindre l’Europe, souvent au péril de leur vie. L’embarcation, qui était surchargée et non équipée pour un long voyage en mer, représentait un danger mortel pour ses occupants.

L’intervention rapide du patrouilleur NIANI a permis d’éviter une probable tragédie maritime. Les 119 individus interceptés ont été remis aux autorités compétentes pour un traitement conforme aux dispositions légales. Des enquêtes seront ouvertes pour identifier les réseaux impliqués dans l’organisation de cette tentative de migration clandestine.

Ce nouvel épisode met en lumière l’ampleur du défi migratoire auquel fait face le Sénégal, où les difficultés économiques et le chômage poussent de nombreuses personnes à risquer leur vie dans des traversées périlleuses.

Les autorités appellent à la sensibilisation des populations et au renforcement des initiatives visant à offrir des perspectives locales, réduisant ainsi l’attrait pour ces périlleux voyages clandestins.