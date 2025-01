Discours à la Nation: Le Président Diomaye Faye réitère ces engagement

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé son discours à la nation ce mardi 31 décembre 2024, marquant la fin de l’année et l’occasion de se projeter vers l’avenir. Dans son message, le Chef de l’État a formulé des vœux de paix, de santé et de prospérité pour tous les Sénégalais, tout en rendant hommage à ceux qui nous ont quittés cette année.

Le Président Faye a également salué les femmes du Sénégal pour leur rôle crucial dans la société, ainsi que les compatriotes de la diaspora pour leur engagement et leur détermination. Par ailleurs, le Président de la République a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité pour leur discipline et leur professionnalisme.

Parmi les annonces importantes, le Président Faye a souligné la priorité de la paix en Casamance et a présenté le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) pour soutenir le retour des populations déplacées et le processus de paix. Il a également réitéré sa confiance au Premier Ministre, Ousmane Sonko qui a détaillé, lors de sa déclaration de politique générale, les grandes orientations du programme de gouvernement, adossé à l’Agenda National de Transformation – Sénégal 2050.

Le Chef de l’État a annoncé au cours de son allocution le lancement de la plateforme “Ligeeyal sa reew” au premier trimestre de 2025, permettant à chaque Sénégalais de déposer sa candidature aux postes publics en compétition ou de proposer des projets et opportunités d’investissement. Il a également mentionné l’introduction de quatre projets de loi sur la transparence et la bonne gouvernance, qui seront soumis à l’Assemblée nationale.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa gratitude envers le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique et a souligné l’importance de la lutte contre la corruption pour permettre un véritable changement.