Lancement des Coopératives Productives Solidaires (CPS) à Koumpentoum : Un engagement pour l’emploi et le développement local

Ce vendredi 21 mars 2025, la ville de Koumpentoum a accueilli le Premier ministre Ousmane Sonko à l’occasion du lancement des Coopératives Productives Solidaires (CPS), une initiative majeure portée par le Ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire dans le cadre du programme PRECOSOL.

Ce programme ambitieux vise à favoriser la création d’emplois durables, en particulier pour les jeunes et les artisans, tout en consolidant les systèmes de production locaux.

Pour l’année 2025, il est prévu l’implantation de 1 000 CPS, avec un objectif de 10 000 d’ici 2029. Ces coopératives joueront un rôle clé dans le dynamisme économique local, en stimulant l’investissement, notamment celui de la diaspora.

Afin d’assurer la pérennité et l’efficacité de ces structures, des dispositifs d’accompagnement sont mis en place, incluant un financement à travers un fonds de mutualisation et un soutien en équipements. Ces mesures visent à garantir la viabilité des CPS et à renforcer leur impact sur le développement socio-économique du pays.