Crise au PUR : Cheikh Tidiane Youm déclaré indésirable et son limogeage imminent annoncé !

Le député Cheikh Tidiane Youm sera bientôt démis de toutes ses responsabilités au sein du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). Les responsables ont tenu un point de presse ce samedi devant le siège du parti. L’objectif de cette rencontre était, selon eux, de définir une nouvelle organisation plus solide et adéquate.

Lors de cette rencontre, il a été rappelé que leur unique leader reste le responsable moral du parti, Serigne Moustapha Sy. Une décision majeure a été annoncée concernant le Secrétaire général : Cheikh Tidiane Youm a été déclaré indésirable au sein du PUR. Ainsi, il a été décidé de le démettre de tous ses postes de responsabilité dans ce parti. Il est accusé de semer la zizanie et d’approfondir le désaccord entre la base et la direction du parti. Selon le secrétaire national du mouvement de la jeunesse du PUR, « par rapport à toutes les échéances qui se sont passées, Cheikh Tidiane Youm n’a pas respecté les orientations du parti. Par conséquent, il a été demandé par l’Assemblée de le défénestrer de toutes ses responsabilités nationales et périphériques au sein du PUR. » Les responsables nationaux et les secrétaires généraux des fédérations du PUR ont ainsi décidé de mettre en place un comité ad hoc qui conduira à la tenue d’une Assemblée générale dans les jours à venir..