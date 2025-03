Le président nigérian déclare l’état d’urgence dans un État riche en pétrole

Tinubu a fait cette annonce après que l’un des oléoducs les plus producteurs de pétrole brut du pays, le Trans-Niger Pipeline, a subi des dommages importants en raison d’une explosion. Les attaques contre les pipelines ont été menées par le passé par des gangs criminels ou des militants, interrompant la production et les exportations. Aux prix actuels, le pétrole circulant dans l’oléoduc concerné rapporte environ 14 millions de dollars (11 millions de livres sterling) par jour, selon la publication en ligne Africa Report.

Tinubu a déclaré que les politiciens n’ont pas pu collaborer efficacement en raison des troubles persistants. Il a affirmé que les alliés de Fubara avaient menacé de « faire feu et de semer le trouble » contre les ennemis du gouverneur et qu’ils n’avaient pas « désavoué » ces propos. Les législateurs de l’État de Rivers avaient menacé de destituer le gouverneur et son adjoint, selon l’agence de presse Reuters. Tinubu a déclaré que cette crise politique a laissé l’État de Rivers dans une « impasse », ajoutant que cette dernière mesure est basée sur la nécessité de rétablir la paix et l’ordre dans l’État.

Fubara a donné une réponse mesurée à l’état d’urgence. Il a déclaré qu’il y a eu des « désaccords politiques, mais que la bonne gouvernance a continué ». « L’État de Rivers est sûr, sécurisé et paisible sous notre surveillance », a-t-il déclaré.

L’état d’urgence permettra au gouvernement de diriger l’État dans l’intervalle et d’envoyer des forces de sécurité si nécessaire. Mais de nombreux groupes considèrent l’action de Tinubu comme draconienne. L’Association du barreau nigérian (NBA) a déclaré qu’il était « inconstitutionnel » de révoquer un gouverneur élu, un vice-gouverneur ou des membres de l’assemblée législative d’un État. Le PDP a rejeté l’état d’urgence, le qualifiant de tentative de « captation de l’État ». Il a accusé Tinubu de vouloir transformer le Nigeria en un pays à parti unique. « C’est le point culminant d’un complot bien huilé visant à prendre le contrôle de l’État de Rivers par la force », a-t-il déclaré. Peter Obi, ancien candidat à la présidence pour le Parti travailliste, a critiqué cette décision qu’il a qualifiée d’« imprudente » sur X.

Ce n’est pas la première fois que l’état d’urgence est déclaré au Nigéria. Les anciens présidents y ont eu recours pour tenter de contenir l’insurrection et l’instabilité dans différentes régions du pays.