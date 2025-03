« Le Sénat nigérian est dirigé comme une secte », déclare une députée suspendue

Une sénatrice nigériane qui a affirmé avoir été harcelée sexuellement par l’un des principaux politiciens du pays a déclaré à la BBC que le Sénat fonctionnait comme une « secte ».

Il y a quinze jours, Natasha Akpoti-Uduaghan a été suspendue pendant six mois après avoir soumis une pétition affirmant qu’elle avait été harcelée par le président du Sénat Godswill Akpabio, ce qu’il nie. Son bureau a également rejeté la comparaison avec la secte – le dernier rebondissement d’une polémique qui secoue le Nigeria, soulevant des questions sur l’égalité des sexes dans ce pays socialement conservateur.

Akpoti-Uduaghan a déclaré qu’elle était punie pour avoir dénoncé le système et qu’elle craignait désormais pour sa sécurité et celle de son enfant de deux ans, car son service de sécurité avait été supprimé

« Le Sénat nigérian fonctionne comme une secte. Le président du Sénat dirige le Sénat comme un dictateur, pas comme un démocrate. Il n’y a pas de liberté d’expression, pas de liberté d’expression, et quiconque ose s’opposer à lui est mis à mal », a déclaré la femme de 45 ans lors de sa première interview télévisée depuis sa suspension.

Dans une déclaration à la BBC, le chef adjoint du Sénat, Onyekachi Nwebonyi, a déclaré que la sénatrice Akpoti-Uduaghan n’était pas réduite au silence et que « ses propres activités législatives réfutent cette affirmation ».

Akpoti-Uduaghan, qui représente le Parti démocratique populaire (PDP), parti d’opposition, a affirmé que le harcèlement sexuel avait commencé en 2023, lorsqu’elle avait visité la maison de campagne d’Akpabio avec son mari. Elle a déclaré que l’Akpabio lui avait « serré la main de manière suggestive » et avait dit : « Je vais créer une opportunité pour que nous venions ici et que nous passions un bon moment ». Nwebonyi, qui affirme avoir également été présent lors de la visite, a déclaré : « À aucun moment au cours de la période en question, le président du Sénat n’a fait d’avances sexuelles non désirées au sénateur Akpoti dans sa maison de campagne. »

Mais Akpoti-Uduaghan a affirmé qu’il ne s’agissait que d’un incident parmi tant d’autres et que le harcèlement avait continué pendant plusieurs mois. Le Nigéria compte l’un des plus faibles nombres de femmes parlementaires en Afrique. Akpoti-Uduaghan est l’une des quatre femmes sénatrices dans un parlement de 109 membres et elle est également la première femme sénatrice de son État.

Sa requête contre Akpabio a été rejetée en raison d’« erreurs de procédure ». Le 6 mars, le comité d’éthique a infligé à Akpoti-Uduaghan une suspension de six mois sans salaire, invoquant un comportement « indiscipliné et perturbateur » lors d’un débat au Sénat.

Des groupes de la société civile du pays ont exprimé leurs inquiétudes quant au traitement réservé à Akpoti-Uduaghan, appelant à une enquête transparente sur ses allégations.