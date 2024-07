Contribution : Président Bassirou Diomaye Faye et Premier ministre Ousmane Sonko, restez vigilants.(Par Cheikh Oumar Tall)

L’actuelle opposition, représentée par Benno Bokk Yaakaar, l’Apr et par les néo opposants comme Thierno Bocoum, Bougane Gueye Dani et d’autres tapis dans l’ombre, ne veulent pas seulement la séparation entre Diomaye et Sonko, mais aussi et surtout ils visent le pouvoir. Certains parmi eux jettent des fleurs au président Diomaye Faye, ils lui donnent toutes les qualités et jettent à la vindicte populaire le Premier ministre, Ousmane Sonko. Tout cela pour atteindre leur objectif, c’est à dire séparer le Président de son Premier ministre. Ils veulent isoler le Président Diomaye Faye pour le combattre après. Si Diomaye tombe dans leur piège, il sera vulnérable et facile à abattre. Tous ces éloges que l’opposition lui adresse, c’est pour salir l’image de marque de Ousmane Sonko.

Diomaye et Sonko, vous avez gagné ensemble, alors gouvernez ensemble et conservez votre amitié. Je vous invite à beaucoup méditer sur la légende des Horaces et des Curiaces : « Si les Curiaces n’avaient pas permis au troisième Horace de les combattre séparément, les Curiaces auraient vaincu. Au lieu de cela, ils ont été éliminés chacun à son tour par le troisième Horace ». Donc les éloges que l’opposition adresse au Président Diomaye, c’est pour l’isoler de Sonko.

C’est aussi l’histoire du troupeau de bœufs, dont un bœuf noir, un bœuf rouge et un bœuf blanc. Ils étaient toujours côte-à-côte. Un jour, un lion voulait les dévorer, mais il ne le pouvait pas tant qu’ils étaient unis. Par stratégie, le lion a soufflé au bœuf noir et au bœuf rouge que pour leur survie, ils doivent se séparer du bœuf blanc parce que sa couleur est éclatante. Et à cause de cet éclat, partout où ils sont, les prédateurs les remarqueront facilement. Une façon de leur dire que le bœuf blanc les expose. C’est ainsi que les bœufs noir et rouge ont été convaincus par le lion et se sont séparés du bœuf blanc que le lion a finalement abattu. Quelques jours après, le lion est revenu et a dit la même chose au bœuf rouge en lui soufflant à l’oreille que tant qu’il est à côté du bœuf noir, sa vie sera en danger. Convaincu par le lion, le bœuf rouge s’est écarté du bœuf noir que le lion a fini par dévorer.Deux jours après, le lion dévora le bœuf rouge.

Cette histoire est à méditer par Diomaye et Sonko. Si jamais ils se laissent avoir par l’actuelle opposition, ils finiront tôt ou tard comme les bœufs ou comme les Curiaces. Ce qui intéresse les opposants, ce ne sont pas les qualités de Diomaye Faye, c’est plutôt pour pousser les deux hommes à la séparation, donc à l’échec, pour mieux les attaquer séparément et accaparer le pouvoir.

Cheikh Oumar Tall