Omar Sow, dit Oris, ce responsable de l’APR, devient de plus en plus un danger public dans ce pays. (Par Taibou DIÉDHIOU)

Omar, tes discours ethniques et régionalistes n’honorent pas notre nation. La Casamance, malgré ses énormes ressources humaines et son rôle prépondérant dans les combats politiques, n’a jamais demandé de faveur gouvernementale. Elle a souvent été laissée de côté dans le partage des responsabilités au sommet de l’État. La casamance a accepté de souffrir en silence pendant longtemps du fait de l’absence de ces hauts cadre à des postes stratégiques. Nos seuls points de discorde qu’on avait avec le MFDC, étaient la réclamation d’une indépendance et le choix de la lutte par les armes, mais sur le sentiment de marginalisation reste largement partagé et c’est cela qui est entrain d’être corrigé aujourd’hui.

Affirmer que la présence de six ministres originaires de la Casamance dans le gouvernement relève du népotisme est non seulement malhonnête intellectuellement, mais aussi une preuve d’inconscience et de sabotage de la cohésion nationale.

Nous ne partageons pas les mêmes convictions politiques avec Ousmane Sonko, mais l’histoire retiendra qu’il est le premier Premier ministre originaire de la Casamance de toute l’histoire politique du Sénégal, et cela, les Casamançais, toutes tendances politiques confondues, en sont profondément fiers.

Il est encore plus dangereux et irresponsable de soutenir qu’Ousmane Sonko chasse les Peuls au profit des Diolas.

Notre pays ne mérite pas ces discours haineux et incendiaires. Le véritable et seul responsable de ton amertume, Omar, c’est ta propre formation politique, l’APR, qui, après avoir imposé un candidat, s’est retournée pour le combattre et transmettre le pouvoir à ses pires adversaires.

La Casamance ne doit pas et ne peut pas être la cible de ta colère due à la perte du pouvoir. Ressaisis-toi avant qu’il ne soit trop tard !

Il est impératif que nous travaillions tous ensemble pour préserver l’unité et la paix dans notre pays. Les discours de division basés sur l’ethnie ou la région sont contraires aux valeurs de tolérance et de fraternité qui ont toujours caractérisé le Sénégal. Nous appelons toutes les forces vives de la nation à rejeter fermement ces propos et à œuvrer pour un Sénégal uni et harmonieux, où chaque citoyen, quelle que soit son origine, peut contribuer pleinement à l’essor de notre nation.

Ensemble, nous devons promouvoir la solidarité, le respect mutuel et la coexistence pacifique. Les tentatives de diviser notre peuple sur des bases ethniques ou régionales ne feront que nous affaiblir. Il est temps de faire preuve de maturité politique et de responsabilité en mettant de côté les différends pour le bien commun de notre pays.

Taibou DIÉDHIOU

Président du Mouvement DECLIC, membre de la Coalition DOGU POUR LE GRAND SÉNÉGAL.