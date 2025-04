« La lutte contre le chômage n’est pas que l’affaire de l’État » – Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi à Dakar la cérémonie d’ouverture de la Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité, un rendez-vous majeur consacré aux enjeux de l’insertion professionnelle au Sénégal.

Dans son discours inaugural, le chef de l’État a tenu à rappeler que la bataille contre le chômage exige une mobilisation collective :

« Il faut placer l’innovation au cœur de nos priorités. La lutte contre le chômage n’est pas que l’affaire de l’État. Il faut un sursaut commun. »

S’adressant particulièrement à la jeunesse, le président Faye a réaffirmé l’engagement de l’État à leurs côtés, malgré les contraintes conjoncturelles :

« Le gouvernement est conscient de vos aspirations. Soyez assurés que, quelles que soient les difficultés, l’État restera engagé pour garantir à chacun l’accès à un travail décent. »

Placée sous le thème « Emploi et Employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère », la conférence ambitionne d’offrir un cadre de dialogue inclusif entre les principaux acteurs de l’écosystème de l’emploi. Y prennent part des représentants des partenaires sociaux, des entreprises, de la société civile, des institutions de formation, du monde de la recherche, des jeunes entrepreneurs, des ministères sectoriels ainsi que des partenaires techniques et financiers du pays.

Cette grande concertation nationale a réuni un large éventail de parties prenantes du monde du travail : centrales syndicales, organisations patronales, experts en politiques publiques, organisations de jeunes et de femmes, tous venus pour réfléchir ensemble aux solutions concrètes et durables face au défi du chômage, en particulier celui des jeunes.