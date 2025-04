Revalorisation du salaire es domestiques: Réaction de Cheikh Oumar Diagne

Cheikh Oumar Diagne, économiste et ancien directeur des moyens généraux à la présidence de la République, a réagi sur les réseaux sociaux à l’initiative gouvernementale visant à améliorer la condition des ménagères et agents de maison. Il salue une démarche “salutaire et noble”, tout en mettant en garde contre un éventuel échec similaire à la tentative de régulation des loyers, qui avait, selon lui, exacerbé les tensions entre bailleurs et locataires.