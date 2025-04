Ressources extractives : le Ministère de l’Énergie échange avec les journalistes sur les enjeux et avancées des projets

Dans le cadre de sa stratégie de communication sur les projets pétroliers, gaziers et miniers, le Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines organise un atelier d’information avec l’AJTREPE du 04 au 06 mai 2025 à Somone au niveau de la petite Côte.

Le Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines poursuit ses efforts de transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal.

À cet effet, il organise un atelier d’information et de partage, du 04 au 06 mai 2025 en partenariat avec l’Association des Journalistes pour la Transparence dans les Ressources extractives et la Préservation de l’Environnement (AJTREPE).

Cette rencontre vise à renforcer les capacités des journalistes spécialisés sur les questions extractives, tout en leur fournissant des informations actualisées sur l’état d’avancement des projets pétroliers, gaziers et miniers du pays.

Selon les organisateurs, l’atelier permettra également de faire un bilan des projets et programmes phares du secteur, et d’ouvrir un cadre de dialogue régulier avec les professionnels des médias pour assurer une couverture équilibrée et documentée des activités du Ministère.

À quelques mois de l’entrée en exploitation des premiers barils de pétrole offshore, et dans un contexte de forte attente citoyenne autour des retombées économiques, cette initiative s’inscrit dans une volonté affirmée de promouvoir une gouvernance transparente et inclusive des ressources naturelles.