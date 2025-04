Ouverture des travaux de la Commission politique de l’APF à Dakar : El Malick Ndiaye plaide pour une diplomatie parlementaire renforcée

Ce mardi 29 avril 2025 le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a procédé à l’ouverture officielle des travaux de la Commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), actuellement réunie à Dakar. Cette importante rencontre prendra fin ce mercredi 30 avril.

La session réunit d’éminents parlementaires venus de l’espace francophone, parmi lesquels le Président de l’APF, Monsieur Hilarion Etong.

Dans son discours d’ouverture, le Président de l’Assemblée nationale a salué l’opportunité offerte par cette session, qu’il a qualifiée de moment décisif de réflexion et de partage autour des enjeux majeurs auxquels sont confrontés les parlements à travers le monde.

Face à la montée des défis sécuritaires, souvent nourris par le terrorisme et les instabilités sociopolitiques fragilisant les fondements démocratiques, il a invité les parlementaires à « sortir des sentiers battus ». Il a souligné l’urgence d’adopter une posture résolument proactive, de renforcer la solidarité interparlementaire et de promouvoir, dans un esprit de responsabilité, les valeurs du dialogue, de l’inclusivité et de la recherche de solutions pacifiques durables.

En conclusion, il a réaffirmé que la diplomatie parlementaire demeure un levier essentiel pour faire progresser les idéaux de paix, de dialogue et de respect des droits humains à l’échelle internationale.