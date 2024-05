Contentieux à Ndendory: Le ministre Biram Souley Diop en sapeur-pompier…

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Biram Souley Diop, a effectué ce mardi 07 mai 2024 une visite d’inspection dans la commune de Ndendory, dans la région de Matam où un contentieux autour d’indemnisation oppose des propriétaires des terres à la Société minière de la vallée (SOMIVA) en charge de l’exploitation du phosphate.

Cette visite dans la zone d’exploitation de la mine de phosphate de Ndendory a été une occasion pour le ministre de discuter avec les populations sur ce différend qui a fait déjà 18 mois.

Le ministre et son équipe ont pris connaissance, notamment, de l’état des lieux du contentieux en présence de Mme Oulimata Sarr, présidente de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal (ITIE), des autorités administratives des collectivités territoriales et du directeur général de la SOMIVA.

Le ministre a indiqué la nécessité d’œuvrer ensemble pour une meilleure gestion du contentieux, et ce, par des discussions afin de trouver une solution idoine avec toutes les parties concernées.

Le ministre a de surcroit précisé que les ressources naturelles appartiennent au peuple mais c’est bien encadré. Et, le code minier doit être tenu en compte.

Il a clarifié que « Cette zone n’est pas assise sur la surface agricole, mais on comprend, que cette terre est la terre de vie, la terre des ancêtres où l’élevage a été fait, le pâturage a été cherché et où les troupeaux sont allés paître pendant des siècles. Voilà, pourquoi, il ne peut pas manquer qu’on l’intègre »

Selon le ministre, il y a des irrégularités sur la listes des impactés qui est à sa disposition. «Je veux qu’on reprenne totalement la liste, avec plus de précisions, avec des contacts et les adresses exactes. On ne peut pas avoir 1.800 personnes impactées » a prévenu Birame S. Diop.

”Que toutes les parties concernées s’y mettent de manière juste” recommande t-il au Gouverneur.

Le ministre a conclu qu’il va rendre compte au Président de la République.